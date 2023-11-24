سيارات الإسعاف تصل قاعدة حتسريم لاستقبال الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن وصول سيارات الإسعاف إلى قاعدة حتسريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة مع حماس.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي السياق ذاته أكد مسؤولون من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، الخميس، عن الطريقة التي تستقبل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس غدا في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية وقطرية.

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سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في معاملة الأسرى المحررين

ومن جانبه، أفاد موقع "أي 24 نيوز العبري"، بأن نائب كبير الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من سيكون في استقبال الأسرى الإسرائيليين وسيتم نقلهم من المخرج الحدودي إلى قاعدة القوات الجوية (حتسريم) بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسئولو الصحة العقلية أيضا للعلاج الأولي".

وأكد تقرير الموقع العبري، أن الأسرى الذين سيطلق سراحهم سيخضعون "في قاعدة "حتسريم" لعملية أولية من الاختبارات الطبية ومن هناك سيتم إجراء أول مكالمة هاتفية بينهم وبين عائلاتهم، فيما سيتم بعد ذلك نقلهم بالسيارة أو المروحية حسب الضرورة إلى خمسة مستشفيات حيث سيتم توزيعهم، والمستشفى الرئيسي الذي سيتوجهون إليه هو سوروكا في بئر السبع.

وتجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع نهج المحاصرة للأسرى الذين تطلق سراحهم حماس، لأنهم يفضحون كذب الاحتلال الذي قصف أماكن تواجدهم.

وفي السياق ذاته، تعرضت الأسيرة الإسرائيلية التي أطلقت المقاومة الفلسطينية سراحها، لهجوم وانتقادات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وذلك بعدما أثنت على المعاملة الطيبة التي لاقتها من المقاومة وكتائب القسام.

الأسيرة الإسرائيلية تتعرض لهجوم واسع من وسائل الإعلام

وفي هذا السياق، قال نجل الأسيرة الإسرائيلية يوخباد ليفشتس، التي أفرجت عنها كتائب القسام في أكتوبر الماضي: "إن البعض يظن أنه لأجل تحرير والدتي فيجب عليها أن تقول ما يريده، فأود التوضيح هنا أن والدتي لا تخدم أجندة أحد مثل استخدامها في الدعاية لغزو غزة".

وذكر نجل الأسيرة الإسرائيلية: "والدتي ليست ملكًا للدولة، لقد عبرت عن رأيها الخاص بكل حرية حول ما حدث معها في ‫غزة"، حسب تصريحاته لقناة 12 العبرية.

وتعرضت الأسيرة، لهجوم وانتقادات واسعة من جانب الإعلام العبري والأوساط الإعلامية في إسرائيل وذلك بعد تصريحاتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وتحدثت حول معاملة عناصر المقاومة حماس "اللطيفة" مع الأسرى.

الأسرى الإسرائيليون يثنون على معاملة حماس لهم

وخلال المؤتمر الذي عقدته في مستشفى "إيخيلوف" في "تل أبيب"، قالت ليفشتس: إن "عناصر حماس عاملت الأسرى بلطف ولم تتعرض لأحد منهم بأذى، ووفرت لهم دواء وأطباء وطعاما هو الطعام نفسه الذي يأكله المقاتلون، كما أنها حافظت دائما على نظافتهم وصحتهم ونظافة المكان".

ووصفت وسائل إعلام عبرية إن تصريحات الأسيرة بأنها "ضربة للدعاية الإسرائيلية"، ودعا بعض الكتاب الإسرائيليين إلى عدم تصديقها بسبب تقدمها بالسن.

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