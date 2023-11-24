الرياضة تنظم "لقاء أولمبياد الفتاة الجامعية" بالإسكندرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، للعام السابع علي التوالي، اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاة الجامعية)، للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة " خلال الفترة من يوم ٢٥ حتي يوم ٢٨ نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير.

Advertisements

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالاهتمام بالممارسة الرياضية وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي لطلاب الجامعات المصرية وخاصة الفتاة الجامعية.

بمشاركة ٨٥٠ طالبة من ٣٢ جامعة مصرية

يشارك في فعاليات الأولمبياد ٨٥٠ طالبة يمثلن ٣٢ جامعة مصرية (جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - دمياط - بنها - اسوان - كفر الشيخ - الزقازيق - المنصورة - قناة السويس - السويس - اسيوط - اسيوط الأهلية - المنوفية - المنوفية الأهلية - السادات - الأزهر - حلوان - القاهرة - دمنهور - العريش - عين شمس - تعليم عالي - الإسكندرية - المنيا - المنيا الأهلية - الفيوم - مطروح - سفنكس - الجلالة الأهلية - حورس - بدر) بالإضافة إلي هيئة الإشراف من الوزارة والجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

تقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – العاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، علي ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية(بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، علي ان يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولي.

يهدف اللقاء الي رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات المصرية، بالإضافة الي الدور الهام الذي تلعبه مثل هذه الفاعليات في بناء شخصية الفتاة الجامعية واكسابها مختلف المهارات والقدرات، واكتشاف وصقل مواهبها بما يخدمها مستقبلًا، والعمل على استغلال طاقاتها وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع.

إلى جانب اهتمام الوزارة بالرياضة الجامعية، وحرصها علي تنفيذ برامج ومشروعات تتوافق ورغبات طلاب الجامعات، فى إطار التعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

كذلك الاهتمام باقامة الأنشطة والبرامج والمشروعات بالمناطق السياحية للتعريف بمعالم مصر التراثية والتاريخية والعمرانية وتعزيز روح الإنتماء والولاء لها.