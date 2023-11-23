الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبة منتخب المصارعة سمر حمزة بحفل زفافها

وزير الرياضة يهنئ
وزير الرياضة يهنئ لاعبة منتخب المصارعة سمرة حمزة بحفل زفافه

المصارعة، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا، التهنئة القلبية والتبريكات إلي لاعبة منتخبنا الوطني للمصارعة سمر حمزة، بحفل زفافها.


زفاف سمر حمزة بطلة المصارعة

وقال الدكتور أشرف صبحي خلال مكالمته مع سمر حمزة: "كل التهاني القلبية بحفل الزفاف، وخالص الأمنيات بحياة زوجية سعيدة ومليئة بالنجاح والسعادة والتفاهم، ومستقبلًا مشرقًا معًا، وأن ينعم الله عليكما بالتوفيق والرزق، وأن يجعل حياتكما مليئة بالازدهار والنجاح".

يذكر أن بطلة منتخبنا في المصارعة، قد تصدرت التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول.

 

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وعلى صعيد متصل يتولى محمد محمود نائب رئيس اتحاد المصارعة، مهمة رئيس الاتحاد بعد استقالة عصام نوار من منصبه خلال الساعات الماضية.

 

وطبقا للائحة الاتحاد يتولى النائب مهمة رئيس الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، والتي ستكون بعد أولمبياد باريس 2024.

 

استقالة عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة

وتقدم عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة باستقالته من منصبه لأسباب خاصة لم يعلن عنها، بعد عدد من الأزمات التي شهدتها المصارعة المصرية مؤخرا.

 

وجاءت استقالة عصام نوار خلال جلسة جمعته بمستولي وزارة الشباب والرياضة، وأكد خلالها عدم قدرته على الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن يحسم مسئولي وزارة الشباب والرياضة موقفهم من استقالة عصام نوار خلال الساعات المقبلة.

 

وشهدت الفترة الماضية عدد كبير من الأزمات الإدارية والفنية داخل اتحاد المصارعة، أبرزها هروب اللاعبين والمشاكل المستمرة للمنتخبات الوطنية.

 

كرم جابر يعود لصفوف منتخب المصارعة

وعلى جانب آخر، أعلن البطل الأولمبي كرم جابر، قراره بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها شهر أبريل المقبل في القاهرة.  

 

وعلمت “فيتو"، أن رغبة مسئولي اتحاد المصارعة في إعادة كرم جابر من الاعتزال، جاءت بعد فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

 

واتفق كرم جابر مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

 

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