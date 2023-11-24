دوري أبطال أفريقيا، مدرب مازيمبي يفتح النار علي لاعبيه بعد الهزيمة من بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا، قال لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي: إنه لم ينتظر الخسارة أمام فريق بيراميدز ولكن كانت هناك بعض الأخطاء وتحديدا في وسط الملعب، وهو ما أثر على النتيجة، وبيراميدز استغل الأخطاء ونجح في التسجيل والفوز بثلاث نقاط مهمة في مشوار البطولة.

وتابع: ما تزال الأمور في البداية وهناك ٥ مباريات أخرى في دور المجموعات من الممكن التعويض خلالها.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الخسارة من بيراميدز بوصفه منافس مباشر له على بطاقة التأهل هل يؤثر على حظوظه، مشيرا إلى أنه يجب العمل ومواصلة التدريب في المرحلة المقبلة.

وواصل: كنا نأمل في الفوز ولكن الأخطاء التي حدثت في وسط الملعب كانت السبب الرئيسي في الخسارة، وسنعمل على علاج تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، بهدف العودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

وأوضح أن عددا من لاعبي الفريق كانوا خارج الخدمة تماما خاصة لاعبي الوسط، وهو ما أثر على أداء المهاجمين ولم تصله الكرات المطلوبة للتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، وفي المقابل استغل بيراميدز إحدى الفرص من خطأ دفاعي، ونجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وشدد على أن أمامه مهمة صعبة في الجولة المقبلة عندما يلتقي صن داونز الفريق القوي والمتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، واللقاء لن يكون سهلا خاصة أنه أمام فريق كبير ومنافس قوي، ولكن مازيمبي في المقابل سيعمل على الفوز خاصة وأنه سيلعب على أرضه وسط جماهيره ، وبإمكانه الفوز ولابد على جميع اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز والتعويض في باقي اللقاءات.

بيراميدز يفوز علي مازيمبي بهدف

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

ساد الهدوء مجريات الشوط الأول بين فريقي بيراميدز ومازيمبي حيث أصبحت الخطورة منعدمة.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب.

وتصدى حارس مازيمبي لتسديدة ماييلي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 41.

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وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويتصدر قمة المجموعة الأولى.

تشكيل بيراميدز في مواجهة مازيمبي

وجاء تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

وادار المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، وعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

وراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، وراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

ويقع بيراميدز في المجموعة الاولي ومعه صن داونز ونواذيبو ومازيمبي

مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز * مازيمبي.. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز.. يوم السبت ٢ ديسمبر. الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز.. يوم السبت ٩ ديسمبر.. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة.. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز.. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر.. الساعة ٦ مساء.. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.