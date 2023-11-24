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رياضة

باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه، استعدادا لمواجهة مازيمبي في الجولة الأولي من دوري أبطال أفريقيا ، والمقرر إقامتها السادسة مساء اليوم علي ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة مازيمبي

وجاء تشكيل فريق بيراميدز لمواجهة مازيمبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

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خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

 

 

حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

يسعي فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية  بمواجهة اليوم

قائمة بيراميدز 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال..

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

 وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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 وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

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بيراميدز باتشيكو ا دوري أبطال أفريقيا تشكيل بيراميدز في مواجهة مازيمبي عبد الله السعيد

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التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

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