لحظة وصول الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية (فيديو)

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل،وصلت مساء اليوم الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر "الأسيرة المحررة مرح باكير من القدس المحتلة تعانق عائلتها، بعد الإفراج عنها بصفقة المقاومة".

وأشرف وفد أمني مصري اليوم الجمعة على عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى قوله: إن نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل

ووجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.

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وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفدا أمنيا مصريا يُسلم الأسرى الذين تسلمتهم القاهرة من الصليب الأحمر إلى الجانب الإسرائيلي.

وتابع الوفد الأمني المصري عملية استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه بدأت إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تسلمت مصر 24 أسيرا إسرائيليا من الصليب الأحمر بعد تسلمهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لتسليمهم إلى دولة الاحتلال.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الأسرى الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن وصول سيارات الإسعاف إلى قاعدة حتسريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة مع حماس.

وفي السياق ذاته أكد مسؤولون من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، الخميس، عن الطريقة التي تستقبل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس غدا في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية وقطرية.

سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في معاملة الأسرى المحررين

ومن جانبه، أفاد موقع "أي 24 نيوز العبري"، بأن نائب كبير الأطباء في جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من سيكون في استقبال الأسرى الإسرائيليين وسيتم نقلهم من المخرج الحدودي إلى قاعدة القوات الجوية (حتسريم) بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسئولو الصحة العقلية أيضا للعلاج الأولي".