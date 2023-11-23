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محافظات

انطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بالبحيرة تحت شعار هنشارك (صور)

إنطلاق ملتقي الشباب
إنطلاق ملتقي الشباب تحت شعار هنشارك بالبحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة "كيان إرادة شباب مصر بالبحيرة " ملتقى الشباب في البحيرة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية تحت شعار "هنشارك" وذلك بالأمس بالأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023م بنادي العاب دمنهور.

إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة، فيتو
إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة، فيتو
إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة، فيتو
إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة،  فيتو

وكان ذلك بحضور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وأحمد حمدي رئيس كيان إرادة شباب مصر وهالة عطا منسق عام كيان إرادة شباب مصر، والسيد الفيل ممثلا عن الإتحاد الشبابي لدعم مصر.

من جانبه أكد إبراهيم خضر، مدير المديرية أن هذا الملتقى يمثل أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب ويستهدف رفع وعى الشباب وتنمية قدراته المعرفية مشيرا إلى أهمية المشاركة الإيجابية من الشباب فى الإنتخابات الرئاسية التى ترسم ملامح مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة.

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إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة،  فيتو
إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة،  فيتو
إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة،  فيتو
إنطلاق ملتقى الشباب للمشاركة بالانتخابات الرئاسية في البحيرة،  فيتو

والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة، التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، واشراف حمدى عامر وكيل المديرية للشباب.

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مديرية الشباب والرياضة البحيرة الانتخابات الرئاسية دمنهور إرادة شباب مصر

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