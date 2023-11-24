الجمعة 24 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

سعر البوت 4999 جنيها، أسعار أحذية السيدات في الجمعة البيضاء (صور)

تخفيضات الجمعة البيضاء,
تخفيضات الجمعة البيضاء, فيتو

شهدت الأحذية النسائية، اليوم، تخفيضات وعروض عديدة في مختلف المولات، وتفاوتت الأسعار من علامة تجارية إلى أخرى، ووضعت بعض المحلات لافتات تحمل شعار "قطعة عليها قطعة" على بعض منتجاتها.

وألتقطت عدسة "فيتو" الأسعار المختلفة على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة خلال الجمعة البيضاء، وجاءت كالتالي:

بوت من ٢٩٩٩ إلى ٤٩٩٩ جنيها.


شبشب ب600 جنيه.


جزمة ٢٩٩٩ جنيها.


جزمة بكعب سواريه ١٠٠٠ جنيه.


صندل بكعب ٨٠٠ جنيه.


سابوه بكعب ٨٠٠ جنيه.


سابوه بكعب ١٤٩٩ جنيها.


اشتري قطعة وعليها قطعة

هاف بوت ١٢٩٥ جنيها.


بوت كاجوال ٩٥٠ جنيها.


شنطه ١٢٩٥ جنيها.

 
بوت ١٣٩٥ جنيها.


بوت ١٤٩٥ جنيها.


جزمة قطيفة ١٢٩٥جنيها.


كوتشي ١٢٩٥ جنيها.

 

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نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

 

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد  البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

 

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط  الأرضي

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.


3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

   
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.


5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.


6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

إقبال متوسط على تخفيضات الجمعة البيضاء بالمولات (صور)

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

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