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ثقافة وفنون

صلاح الجهيني يكشف مفاجأة بشأن أولاد رزق 3 (فيديو)

فيلم ولاد رزق، فيتو
فيلم ولاد رزق، فيتو

تحدث السيناريست صلاح الجهيني عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق،  مؤكدا أن هناك نجوما عالميين تشارك في العمل.

وقال "الجهيني" من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء الإمارات":"حظى حلو إني بعمل فيلمين كبار جدا كنت بحلم أن فيلم ولاد رزق يكبر والسلسلة تكبر،

مؤلف ولاد رزق يكشف مفاجأة بشأن الجزء الثالث

وأضاف صلاح الجهيني:" والنهاردة بنعمل الجزء التالت بإنتاج ضخم جدا بدعم من هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ومعانا بطل العالم في الملاكمة مايك تايسون طالع في دور جوة أحداث الفيلم وفي أبطال عالمية هيشاركو في الفيلم، بالإضافة إلي وجود مشاهد ضخمة جدا بفريق عمل متخصص.

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وكان قد شارك المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" صورته أثناء سفره على متن الطائرة للمملكة العربية السعودية، من أجل البدء في تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.

فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، نسرين أمين، خالد الصاوي، ريم مصطفى، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وينضم للجزء الثالث للعمل عدد من النجوم أبرزهم: إياد نصار، ماجد الكدواني، آسر ياسين، وغيرهم من ضيوف الشرف.

وكان الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق حقق إيرادات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه في شباك التذاكر وقت عرضه عام 2019.

دعم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد كشف في وقت سابق أن المملكة ستمول الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق.

وأكد أنه سيتم تمويل فيلم ولاد رزق 3 بطولة الفنان أحمد عز بقيمة 3 ملايين دولار بهدف رفع جودة الإنتاج والمشاهد، لافتًا إلى أنه سيتم تصوير جزء من الفيلم بمنطقة البوليفارد إلى جانب ضم نجم عالمي كضيف شرف بالعمل.

وتابع: "سندعم فيلم أولاد رزق 3 بمميزات تسويقية واتفاقات تفضيلية مع دور العرض السينمائية"، معقبا: "أحمد عز يستاهل يكون واجهة وسفير للمملكة في الشرق الأوسط لأن له مواقف كويسة معانا، وهتجمعه حاجة مع كريستيانو رونالدو".

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