الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

7 مستندات للحصول على قرض الأطباء من بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لعملائه ومنها قرض الأطباء وفق عدد من الشروط والمستندات اللازمة لإتمام عملية التمويل.

 

ويعد القرض برنامجًا تمويليًّا غير مضمَّن للأطباء من أعضاء نقابات المهن الطبية أصحاب العيادات: 

(بشري - أسنان  - علاج طبيعي).

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة لقرض الأطباء من بنك القاهرة ما يلي:

 

المستندات المطلوبة
 صورة من بطاقة تحقيق الشخصية سارية.
 صورة من كارنيه النقابة.
 صورة ترخيص المنشأة الطبية صادرة من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.
 عرض سعر للأجهزة أو المعدات المطلوب تمويلها من الهيئة المصرية للشراء الموحد أو عرض سعر واحد من المورد أو الوكيل متضمن تفاصيل الجهاز أو المعدة الطبية المزمع شراؤها.
 السجل التجاري الخاص بالمورد.
 صورة من البطاقة الضريبية.
 ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة أو نقابة الأطباء.

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ويأتي على قائمة الشروط الواجبة للحصول على قرض الاطباء من بنك القاهرة تقديم كارنيه نقابة الأطباء.

 

الهدف من التمويل

تمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية
مدة النشاط 
حد أدنى 3 سنوات
عمر المقترض
من  25 عامًا حتى 65 عامًا في نهاية مدة القرض
مدة القرض 
من 6 أشهر حتى 84 شهرًا
الحد الأدنى لقيمة القرض
20 ألف جم
الحد الأقصى لقيمة القرض 
2 مليون جم
نسبة التمويل 
90% من الأجهزة والمعدات الطبية أو المستلزمات وفقًا لعرض السعر المقدم
الدفعة المقدمة 
10% من قيمة الأجهزة والمعدات الطبية وفقا لعرض السعر المقدم
نسبة عبء الدين 
50 % (من الدخل المحتسب)
معدل العائد المطبق 
5% متناقصة سنويًّا (بشرط التزام العميل بشروط المبادرة)

 

إرسال الحوالات من بنك القاهرة 

ومن جانب آخر حدد بنك القاهرة خطوات إرسال الحوالات من الخارج لعملائه.

وحول خطوات إرسال الحوالة من الخارج على بنك القاهرة فهي التالي:

يتوجه الراسل الذي يرغب في تحويل مبلغ مالي إلى إحدى فروع شركات التحويل المتعاقدة مع بنك القاهرة بالخارج.

ويقوم بطلب إرسال حوالة على محفظة قاهرة كاش الإلكترونية بمصر مع توضيح الآتي:

الاسم الرباعي للمستفيد من الحوالة.

رقم الهاتف المحمول المسجل عليه محفظة قاهرة كاش بمصر.

يتم تحويل المبلغ المراد على محفظة قاهرة كاش الخاصة بالمستفيد من الحوالة

استقبال التحويلات 

ويمكن استقبال التحويلات الداخلية إلى محفظة قاهرة كاش من جميع المحافظ الخاصة بأي بنك أو شركة اتصالات داخل مصر.

ومدة وصول الحوالة الواردة من الخارج يتم إضافتها للمحفظة في نفس اليوم لجميع الحوالات الواردة حتى الساعة الثالثة عصرًا أما للحوالات الواردة بعد الساعة الثالثة يتم إضافتها في يوم العمل التالي والحوالات الواردة يومي الجمعة والسبت يتم تنفيذها يوم الأحد صباحًا وفي حالة عدم وجود محفظة إلكترونية (قاهرة كاش) على رقم الهاتف المحمول المسجل من الراسل يتم رفض الحوالة ورد المبلغ مرة أخرى إلى الراسل.

ولا يوجد حد أقصى لعدد الحوالات ويمكن للعميل استقبال أكثر من حوالة خلال اليوم بشرط أن لا تتخطى المحفظة الحد الأقصى الخاص 100,000 جنيه مصرى ولا يوجد حد أدنى.

 

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الهيئة المصرية للشراء الموحد قرض الاطباء من بنك القاهرة قرض الاطباء بنك القاهرة

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