أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

قدمت عدد من المحلات التجارية المتخصصة في ألعاب الأطفال تخفيضات في الجمعة البيضاء، تصل إلى 50% في المولات.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

وجاءت الأسعار كالآتي:

الألعاب الصغيرة من ٥٠ -٩٠ جنيها.



الأورج - البيانو من ٦٣٠ - ٨٣٠ جنيها.



العربيات من ٥٥٠ -٨٩٠ جنيها.



الدبابة ٣٥٠- ٨٩٠ جنيها.



الدمى من ٣٠٠- ٥٠٠ جنيه.



العرائس من ٦٠٠- ٢٣٥٠ جنيها.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

Advertisements

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل و فاتورة الشراء والضمان.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

تخفيضات الجمعة البيضاء، فيتو

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.