الجمعة 24 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البرجر، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز

البرجر، فيتو
البرجر، فيتو

طريقة عمل البرجر، البرجر من اللحوم المصنعة الشهيرة التي لها شعبية كبيرة لمذاقها المميز ويقبل على تناوله الكبار والصغار.

وطريقة عمل البرجر، سهلة وبسيطة وبدلا من شرائه جاهزا تفضل ربات البيوت تحضيره في المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة والتوفير أيضا في الميزانية.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل البرجر بأكثر من طريقة.

مكونات عمل البرجر:-

نصف كيلو لحم مفروم

كيس خلطة البرجر ويباع بالسوبر ماركت

رشة فلفل اسود

طريقة عمل البرجر:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم وخلطة البرجر ونعجن جيدا باليد.
  • ثم نضيف الفلفل الاسود ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجين متجانس.
  • ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نشكل اللحم أقراص، ونحفظه بالفريزر لحين الاستخدام.
  • وعند الطهى نخرجه من الفريزر ونضعه على الشواية أو الجريل أو مقلاة غير لاصقة.
  • ويقدم البرجر مع خبز الكايزر والكاتشب والمايونيز والخس وشرائح الطماطم والبصل.

البرجر بفول الصويا 

وهناك طريقة أخرى لعمل البرجر

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المكونات:-

نصف كيلو لحم مفروم

كوب فول صويا

ملح

2 بصل مفروم مصفي من الماء

فلفل اسود

بهارات لحم

رشة حبهان بودر

رشة جوزة الطيب

بيضة

رشة بقسماط مطحون

طريقة عمل البرجر بفول الصويا:-

  • ننقع فول الصويا فى الماء الساخن لمدة ساعة.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم والفول والبصل والتوابل والبيض والبقسماط، ونعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس.
  • ثم نضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
  • ثم نشكل اللحم أقراص، ونحفظه بالفريزر لحين الاستخدام.
  • وعند الطهى نخرجه من الفريزر ونضعه على الشواية أو الجريل أو مقلاة غير لاصقة.
  • ويقدم البرجر مع خبز الكايزر والكاتشب والمايونيز والخس وشرائح الطماطم والبصل.
طريقة عمل البرجر فى المنزل بأكثر من طريقة، فيتو 

ولعمل برجر الفراخ

مكونات عمل برجر الدجاج:-

نصف كيلو صدور دجاج
نصف كيلو فويل صويا
زعتر
زنجبيل
ثوم مفروم
بصل مفروم
ملح وفلفل

طريقة عمل برجر الدجاج:-

-نحضر المكونات، ونضعها معا في الكبة ونفرم جيدا.

-ثم نشكل الخليط أقراص ونضعه على الجريل حتى تمام النضج.

-ويمكن حفظه في الفريزر وصلاحيته 6 أشهر.

أضرار اللحوم المصنعة الجاهزة 

ويجب على ربات البيوت تحضير اللحوم المصنعة فى المنزل وليس اللانشون فقط لمخاطر اللحوم المصنعة الجاهزة، وعادة ما يتم تحميل اللحوم المصنعة بالصوديوم أثناء المعالجة والتدخين والحفظ، فقد وجدت إحدى الدراسات أن مستويات الصوديوم في اللحوم المصنعة أعلى بحوالي 400٪ من تلك الموجودة في اللحوم غير المصنعة.

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طريقة عمل البرجر في البيت زي الجاهز ويوفر في الميزانية

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