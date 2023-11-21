طريقة عمل السجق البلدي، مش هتشتريه تانى من بره

طريقة عمل السجق البلدي، السجق البلدى من مشتقات اللحوم الشهيرة واللذيذة التى يعشقها المصريون كثيرا، وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل السجق البلدي، فى المنزل سهلة وبسيطة وبدلا من شرائه جاهزا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة، خاصة أن اللحوم المصنعة للاسف ضارة بالصحة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل السجق البلدى.

مكونات عمل السجق البلدي:-

كيلو لحم مفروم

ربع كيلو ممبار ضانى أو ممبار رفيع

للتبيلة

نصف بصل مفروم

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5 فصوص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

ملعقة كبيرة هريسة شطة

رشة قرفة

رشة حبهان بودر

بهارات لحم

رشة جوزة الطيب

2 ثمرة فلفل أخضر رومى

طريقة عمل السجق البلدي:-

أولا ننظف الممبار جيدا بالدقيق والملح ثم نتركه بالسكين ثم ننقعه فى الملح والدقيق وعصير الليمون والفلفل الأسود لمدة نصف ساعة.

ثم نغسله بالماء الجارى جيدا ونصفه.

ثم نحضر الكبة ونضع بها اللحم والخضروات والتوابل ونضرب جيدا حتى نحصل على عجين متجانس ومتماسك.

ثم نقوم بحشو الممبار بواسطة ماكينة السجق أو باليد.

ونكبس الممبار جيدا ونراعى عمل ربطة أو لفة على حسب الطول المناسب حسب الرغبة.

ثم نخزنه بالفريزر وتخرجه على الطهى.

طريقة عمل السجق البلدي، فيتو

ولعمل السجق الاسكندراني

مكونات عمل السجق الاسكندراني:-

كيلو إلا ربع سجق شرقى ويفضل شراؤه من الجزار

ربع كيلو بصل مقطع شرائح

ربع كيلو طماطم مقطعة شرائح

ربع كيلو فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

ربع كوب خل ابيض

زيت

طريقة عمل السجق الاسكندراني:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضيف لها الزيت ونشوح السجق ثم نضيف البصل والطماطم.

نقلب جيدا، ثم نضيف الفلفل والخل الأبيض ونقلب جيدا حتى تذبل الخضروات قليلا.

ثم نضيف الملح والفلفل والتوابل ونهدئ النار، ونترك الحلة على النار حتى ينضج السجق تماما، مع مراعاة تزويد الماء كلما احتاجنا ذلك.

ثم نرفع السجق من على النار، ونقدمها بجانب الخبز الأسمر وسلطة الطحينة، أو بجانب المكرونة والبطاطس المقلية، حسب الرغبة.

ويمكن عمل السجق بالزبد فقط، حيث نشوحه فى مقلاة غير لاصقة مع القليل من الزبد والملح والفلفل الأسود فقط، ونقلب حتى تمام النضج، ويقدم بعدها ساخنا ويكون طيب المذاق.