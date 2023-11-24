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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة 24-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الجمعة

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 69 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 62 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الجمعة

 وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 190 إلى 290 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة خليجي سعر من 65 إلى 75 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سابيا من 190 إلى 290 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، سعر كاليماري من 190 إلى 290 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 100 إلى 170 جنيهًا، بربون متوسط الحجم  سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الجمعة

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الجمعة، سعر جمبري طازج متوسط الحجم  من 195 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات،  جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر وقار من 80 إلى 120 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا،  باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-11-2023 بالدقهلية

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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

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