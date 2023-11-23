الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض سعر البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 23-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 52 إلى 62 جنيها، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 69 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

 وسجل سعر بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 75 إلى 115 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سبيط من 190 إلى 290 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة خليجي سعر من 65 إلى 75 جنيهًا، مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر سابيا من 190 إلى 290 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 60 إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، سعر كاليماري من 190 إلى 290 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم  سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، سمك دنيس من 100 إلى 170 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 75 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، سعر جمبري جامبو من 420 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 340 إلى 410 جنيهات، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 195 جنيهًا إلى 295 جنيهًا،  جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر وقار من 80 إلى 120 جنيهًا،  باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 23-11-2023 في قنا

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أسعار الأسماك اليوم الخميس 23-11-2023 بالدقهلية

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