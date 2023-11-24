الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مشاهد لمنطقة شمال قطاع غزة بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ (فيديو)

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

رصدت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة ترصد شوارع منطقة شمال قطاع غزة عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

ورصد الفيديو شوارع شمال قطاع غزة خاوية من المارة عقب تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين ومنع التجول فيها.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

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وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

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