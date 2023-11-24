لحظة إلقاء طائرات الاحتلال منشورات تحذيرية على غزة بعد الهدنة (فيديو)

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تحذر السكان من العودة من المناطق الجنوبية إلى شمالي القطاع.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهِ بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

إلقاء طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية لسكان غزة

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان بعدم التوجّه إلى الشمال: "لا تعودوا إلى الشمال".

وبدأ سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.

Advertisements

🔴 طائرات إسرائيلية توزع منشورات في سماء غزة:

"لا تعودوا إلى الشمال"



ألقت طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تحذر السكان من العودة من المناطق الجنوبية إلى شمال القطاع. pic.twitter.com/uZpkXXIbmz — الصين بالعربية (@mog_china) November 24, 2023

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

وسيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.