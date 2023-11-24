الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لحظة إلقاء طائرات الاحتلال منشورات تحذيرية على غزة بعد الهدنة (فيديو)

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تحذر السكان من العودة من المناطق الجنوبية إلى شمالي القطاع.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهِ بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

إلقاء طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات تحذيرية لسكان غزة

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذيرية للسكان بعدم التوجّه إلى الشمال: "لا تعودوا إلى الشمال".
وبدأ سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.

Advertisements

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.
وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

وسيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.
وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

 كما يتوقف الطيران الإسرائيلي  تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا. 

مشاهد لمنطقة شمال قطاع غزة بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ (فيديو)

بدء دخول الفلسطينيين العالقين في مصر منذ بدء طوفان الأقصى إلى قطاع غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية  . 

غزة طائرات إسرائيلية تلقي منشورات على غزة إسرائيل حماس شمال قطاع غزة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

مواد متعلقة

مشاهد لمنطقة شمال قطاع غزة بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ (فيديو)

مشهد مؤلم في قطاع غزة عقب تنفيذ جيش الاحتلال غارات طوال الليل (فيديو)

الجيش الإسرائيلي: شمال قطاع غزة منطقة حرب خطرة ولن نسمح بتنقل السكان من الجنوب للشمال أثناء الهدنة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

الهدنة تدخل حيز التنفيذ.. غزة تنتصر (إنفوجراف)

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

ضبط مستريحة الدواجن في الإسكندرية لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه من المواطنين

عروض الجمعة البيضاء، الشبشب بـ 300 جنيه (صور)

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

لحظة انسحاب آليات ودبابات جيش الاحتلال من مناطق وسط وشمال غزة (فيديو)

ضبط عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

الرنجة تواجه خطر الانقراض، لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

المزيد
الجريدة الرسمية