الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

أسعار الأدوات الكهربائية،
أسعار الأدوات الكهربائية، فيتو

شهدت الساعات الأولى من اليوم الجمعة 24 نوفمبر أو ما يعرف "بـ  الجمعة البيضاء" إقبالًا ضعيفًا في المولات التجارية، والتقطت عدسة "فيتو" أسعار الأدوات الكهربائية، لتكون كالآتي:

ماكينة الشاي 2799 جنيها

العصارة 3270 جنيها

المكنسة الكهربائية (لاسلكية) 14.979 إلى 15.649 جنيه

كالون سمارت 6999 جنيها

الثلاجة من 22.600 إلى 169.599 جنيه

الغسالة 21.109 جنيه

البوتاجاز 19.109 جنيه

نصائح جديدة من حماية المستهلك لتسوق آمن خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء

ويواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين عند الشراء، خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

وشدد جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق الاستخدام، وما بعد  البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

ويلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم  أي تكلفة أخرى على سعر السلعة، والخدمة إن وجدت.

وفي حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية، يجب التأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها ومتواجدة داخل جمهورية مصر العربية.

تحذير من الإعلانات الوهمية

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

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عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط  الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار إلى  طرق تلقي الشكاوي وهي:
1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg  
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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