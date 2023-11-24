لحظة عودة بعض الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة بعد تهجيرهم خلال العدوان (فيديو)

رصدت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم الجمعة مشاهد لـ "فلسطينيون" يعودون إلى منازلهم التي تهجروا منها خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

حظر تجوال في شمال قطاع غزة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

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⭕️تغطيةصحفية

فلسطينيون يعودون إلى منازلهم التي تهجروا منها خلال العدوان على قطاع غزة.#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/LBBS0PNbfn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 24, 2023

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ 6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.