مشهد مؤلم في قطاع غزة عقب تنفيذ جيش الاحتلال غارات طوال الليل (فيديو)

رصدت صحف فلسطينية، مقاطع مصورة ترصد مشاهد وحشية ارتكبها جيش الاحتلال على قطاع غزة وتحديدا في المنطقة "الشمالية" طوال ساعات الليل وقبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ بساعات.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنته بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

⭕️تغطيةصحفية

المشهد في شمال غزة صباح اليوم بعد غارات وحشية نفذها جيش الاحتلال طوال ساعات الليل.#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/OULKOe4PBj Advertisements November 24, 2023

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

هدنة لمدة 4 أيام تدخل حيز التنفيذ من اليوم

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

