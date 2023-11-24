صحيفة أمريكية: انقسام داخل الحزب الديمقراطي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

اعتبرت صحيفة "ذا هيل" أن الانقسام المتزايد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي حول نهج الرئيس جو بايدن إزاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أصبح مشكلة سياسية خطيرة بالنسبة لبايدن.

خلاف متزايد بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

وكتبت الصحيفة: "الخلاف المتزايد داخل الحزب الديمقراطي حول تعامل الرئيس بايدن مع حرب إسرائيل وحماس أصبح مشكلة سياسية خطيرة للرئيس البالغ من العمر 81 عاما والذي يواجه صعوبة في جذب الناخبين الشباب وتنشيط قاعدة حزبه".

ويشير الديمقراطيون حسب الصحيفة إلى خيبة أمل متزايدة في بايدن من جانب أعضاء الحزب ذوي العقلية الليبرالية، وخاصة الشباب، الأمر الذي يمكن أن يوجه ضربة للحزب في انتخابات الرئاسة، بل وانتخابات الكونجرس المقبلة.

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70 % من الناخبين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط

ووفقا لدراسة أجرتها شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن 70% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط.

وتشير التقارير أيضا إلى أن إحجام بايدن عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل أصبح قضية منفصلة تسبب توترا كبيرا بين مؤيدي الديمقراطيين التقدميين، حيث دعا أكثر من 40 ديمقراطيا في مجلس النواب إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتضررت معدلات تأييد بايدن أيضا بسبب تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي "تجاهل إلى حد كبير" دعوات الرئيس الأمريكي لاستخدام القوة العسكرية بشكل أكثر حذرا لتقليل الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وجه اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.