الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الكبد الدهني سبب رئيسي للإصابة بالسرطان، اعرف أهم أعراضه وطرق العلاج (فيديو)

الكبد الدهني، فيتو
الكبد الدهني، فيتو

يعد مرض الكبد الدهني من أكثر الأمراض انتشارًا لدى المصابين بالسمنة الزائدة ويحدث الكبد الدهني حين تتراكم الكثير من الدهون في الكبد.

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي مخاطر ومضاعفات الإصابة بمرض الكبد الدهني وكيفية علاجه والوقاية منه.

وأكد الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الأسبق للمعهد القومي للكبد، أن الكبد الدهني من أكثر الأمراض انتشارا حاليا بمصر، مضيفًا أنه كان يستهان به قديمًا حيث كان يعتقد أن معظمه لا يؤثر على صحة الكبد.

وأضاف أستاذ جراحة الكبد أنه لا يجب  الاستهانة بالمرض خاصة بعد أن اصبح الكبد الدهني من الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تواجه نسبة مرتفعة من السمنة كما تفعل مصر وعدد كبير من الدول العربية.

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متى يعد الكبد الدهني خطرًا

وأشار أستاذ جراحة الكبد إلى أن الكبد الدهني ينقسم إلى نوعين نوع لا يؤثر على العضو الحيوي وآخر يؤثر ويرفع من الإنزيمات الكبد والتي تؤدي إلى ظهور التهابات بالكبد.

الكبد الدهني

وقال جراح زراعة الكبد إن النوع الذي يرفع من الإنزيمات أن لم تعالج مع الوقت تؤدي إلى تليف كبدي والذي بدوره تنتج عنه مضاعفات خطيرة كظهور أورام خبيثة.

كيف تعالج دهون الكبد

أكد الدكتور محمد أن علاج دهون الكبد سهل وبسيط فكل ما يفعله الطبيب هو اعادة انزيمات الكبد إلى وضعها الطبيعي هذا بالإضافة إلى القضاء على هذه الدهون من خلال فقدان الوزن.

وشدد طبيب الكبد إلى أنه في حالة ارتفاع انزيمات الكبد يجب التوجه للطبيب ليقوم بوصف نظام غذائي مناسب وجدول رياضي حتي ينقص الوزن بالإضافة إلى ادوية خفيفة حتى يعود الكبد الدهني إلى كبد عادي وتعود إنزيمات الكبد إلى طبيعتها.

أسباب مرض الكبد الدهني

يرتبط مرض الكبد الدهني والتهاب الكبد الدهني بالأسباب التالية في العادة:

السمنة أو زيادة الوزن

مقاومة الأنسولين

ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم)، مما يشير إلى الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني

مستويات عالية من الدهون، وخاصة الدهون الثلاثية، في الدم

الاستعداد الوراثي

كيف يمكن تجنب الكبد الدهني

يمكن تجنب الإصابة بالكبد الدهني من خلال اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. 

الكبد الدهني، فيتو 

وأيضا قد يؤدي تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى تحسين نسبة الدهون في الكبد وتحسن مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي. 

ومن أمثلة الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (سمك السالمون – السردين - عين الجمل - بذور الكتان وزيت بذور الكتان)
في حين أن جميع المكسرات هي إضافة رائعة لأي خطة نظام غذائي، فإن الجوز غني بشكل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية وقد يوفر فوائد للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني.

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