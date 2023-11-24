الجيش الإسرائيلي: شمال قطاع غزة منطقة حرب خطرة ولن نسمح بتنقل السكان من الجنوب للشمال أثناء الهدنة

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

⭕️ #عاجل الى سكان قطاع #غزة،

الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لاغراض الانسانية يأتي بشكل مؤقت. منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها. من أجل سلامتكم عليكم ان تبقوا في المنطقة الانسانية في جنوب القطاع. يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع الى جنوبه عبر طريق صلاح… pic.twitter.com/gfjPsO8ctk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2023

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

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ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيزالتنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.



كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.