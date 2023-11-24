صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة بغلاف غزة بعد دقائق من سريان الهدنة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في "كيسوفيم" و"العين الثالثة" بغلاف غزة صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد دقائق فقط من دخول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ.

وتعكس صفارات الإنذار تحذيرا من من هجمات صاروخية محتملة من قطاع غزة، لكن لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.

اقتحام المستشفى الإندونيسي



واستبقت القوات الإسرائيلية الهدنة باقتحام المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين وذلك قبل دخول هدنة إنسانية في القطاع حيز التنفيذ، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وفي الوقت ذاته استهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة بوسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وسقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

كما قتلت الصحفية الفلسطينية أمل زهد، برفقة عائلتها، في قصف استهدف منزلها في مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبمقتل الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في قطاع غزّة منذ بدء الحرب 64 صحفيا.

وبدأ في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05 جرينتش) سريان هدنة تستمر لمدة 4 أيام بين الجانبين في اليوم التاسع والأربعين للحرب.