الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة بغلاف غزة بعد دقائق من سريان الهدنة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في  "كيسوفيم" و"العين الثالثة"  بغلاف غزة صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد دقائق فقط من دخول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ.

وتعكس صفارات الإنذار تحذيرا من من هجمات صاروخية محتملة من قطاع غزة، لكن لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.

اقتحام المستشفى الإندونيسي


واستبقت القوات الإسرائيلية الهدنة باقتحام المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين وذلك قبل دخول هدنة إنسانية في القطاع حيز التنفيذ، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية.

Advertisements

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وفي الوقت ذاته استهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة بوسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وسقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء.

كما قتلت الصحفية الفلسطينية أمل زهد، برفقة عائلتها، في قصف استهدف منزلها في مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وبمقتل الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في قطاع غزّة منذ بدء الحرب 64 صحفيا.

وبدأ في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05 جرينتش) سريان هدنة تستمر لمدة 4 أيام بين الجانبين في اليوم التاسع والأربعين للحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار كيسوفيم العين الثالثة غلاف غزة حيز التنفيذ هدنة هجمات صاروخية

الأكثر قراءة

اللحظات الأولى للهدنة الإنسانية في غزة وخروج الأهالي للشوارع (فيديو)

استشهاد الصحفية أمل زهد رفقة عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بغزة

سيد معوض: ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي يثير المزيد من اللغط

هل ترتفع أسعار الدواجن مع دخول فصل الشتاء؟ الثروة الداجنة تحذر

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

انسحاب للطيران الإسرائيلي بمناطق قطاع غزة الجنوبية ومنشورات تحذر من العودة إلى الشمال خلال الهدنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الدوحة تعلن وصول 20 فلسطينيا من حملة الإقامة القطرية من غزة وتوجه الشكر لمصر (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية