محادثات بين أنيا تايلور جوي واستديوهات مارڤل لأداء شخصية Silver Surfur

“Fantastic Four” ، تجري استديوها مارفل في الوقت الحالي، محادثات جادة مع الممثلة "أنيا تايلور جوي"، لتدخل عالم مارفل للأبطال الخارقيين، عبر تجسيدها لـ شخصية SilverSurfur، خلال أحداث فيلم Fantastic Four.

أبطال النسخة الجديدة من فيلم Fantastic Four

كشفت تقارير صحفية، عن أسماء أبطال النسخة الجديدة من فيلم Fantastic Four، المفترض أن تعلن استديوهات مارفل، عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وذكرت التقارير الصحفية، أن استديوهات مارفل استقرت واتفقت بالفعل علي الممثلين، اللذين سيلعبون دور البطولة في النسخة الجديدة من فيلم Fantastic Four، وفي انتظار توقيع العقود معهم، حتي يتم الإعلان الرسمي عن الأسماء وهم، الممثل بيدرو باسكال، في دور ReedRichards، والممثلة فانيسا كيربي SueStorm، فيما سيجسد جوزيف كوين شخصية، JohnnyStorm، كما وقع الاختيار علي إيبون موس-باتراك، ليلعب دور BenGrimm، فيما سيقوم خافيير باردم، بدور الشرير، Galactus.

Advertisements

تسريب قصة فيلم Fantastic Four

كما ذكرت التقارير، أن قصة فيلم Fantastic Four، سُربت عبر مواقع الإنترنت، حيث سيركز الفيلم، على شخصية SueStorm التي ستكون قائدة الفريق المسافر عبر الأكوان المتعددة، والخطوط الزمنية، والتي تحس. دورها الممثلة الشهيرة، فانيسا كيربي.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات التصوير الخاصة بفيلم Fantastic Four، في بداية عام ٢٠٢٤، على أن يعرض في صالات السينما، بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢٥.

بطل شخصية Doctor Doom في عالم مارفل

ومن المقرر أن تظهر شخصية Doctor Doom، بنهاية فيلم Fantastic Four، الذي يتم التحضير له حاليا، ضمن حطة أفلام عالم مارفل للأبطال الخارقيين.

ولا تزال استديوهات مارڤل، تبحث، الآن عن ممثل ذو شهرة واسعة، لأداء الشخصية داخل عالم مارڤل السينمائي، فيما أبدي الممثل "كيليان ميرفي"، إعجابه بالشخصية، وصرح عن رغبته في أدائها.

أدم درايفر يرفض عالم مارفل

أكد الممثل “أدم درايفر”، في تصريحات صحفية جديدة، أنه هو من قام برفض عرض أستديوهات مارڤل لأداء شخصية Mr Fantastic، بفيلم ‘FANTASTIC FOUR’، وليس العكس.

وأوضح الممثل الشهير أدم درايفر، أنه رفض تجسيد دور البطل الخارق Mr Fantastic، في فيلم FANTASTIC FOUR، المقبل بسبب سوء سيناريوا الفيلم.

فيما أكد أكثر من مصدر بأن استديوهات مارفل، قامت بطرد الكاتب القديم للفيلم، وبدأت بالفعل في كتابة سيناريوا جديد تمامًا.

مارفل ترفض دفع 20 مليون دولار لـ إيما ستون

وكانت شركة مارفل تواصلت مع الممثلة إيما ستون، لتجسيد شخصية “سو ستورم” في فيلم “Fantastic Four” القادم، وهو ما رحبت به الممثلة، لتنتهي المحادثات بالفشل، بسبب خلافات حول الأجر.

وطلبت إيما ستون 20 مليون دولار، كأجر لها في الفيلم، وهو ما رفضته استديوهات مارفل.

وأعلنت استوديوهات مارفل للأبطال الخارقين، عن بدء تصوير فيلم Fantastic Four، بشكل رسمي بمنتصف شهر يناير من عام ٢٠٢٤.

فيما تحفظت استوديوهات مارڤل، عن إعلان أسماء أبطال فيلم Fantastic Four، في الوقت الحالي، مشيرة إلي أن الإعلان عن الأسماء سيأتي تباعا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت استوديوهات مارفل، أعلنت مؤخرا عن إسناد مهمة إخراج فيلم Fantastic Four، إلى المخرج مات شكمان، والذي بدوره أبدى سعادته بهذا الاختيار، وتحمسه لإخراج النسخة الجديدة من فيلم Fantastic Four.