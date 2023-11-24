صفية العمري: مصطلح السينما النظيفة كلمة عيب وبتعصبني (فيديو)
صفية العمري، قالت الفنانة صفية العمري إن مصطلح السينما النظيفة هو مصطلح من العيب أن يقال.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج حبر سري الذي تقدمه أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس: كلمة السينما النظيفة دي كلمة عيب وبتعصبني.. لا يجب أن تقال، فالسينما فن راقي ولا يجب أن نقول سينما نظيفة وسينما غير نظيفة".
المجتمع تغير إلى الأسوأ
وتابعت: "للأسف المجتمع الآن تغير إلى الأسوأ.. ولا أعرف ماذا حدث؟ وأكبر مصيبة حدثت هي السوشيال ميديا".
وفي وقت سابق أكدت الفنانة صفية العمري أنها تربطها علاقة قوية بالفنانة حورية فرغلي مشيرة إلى أنها تأثرت بحالتها وكانت تحرص علي السؤال عنها بشكل مستمر.
صفية العمري تكشف عن علاقتها بحورية فرغلي
وقالت صفية العمري خلال لقائها مع برنامج “أول وود”: “حورية حبيبتي، أنا بحبها جدًّا واتأثرت جدًّا بحالتها، وكنت دائما بسأل عنها وتربطني بها علاقة إنسانية قوية، وصداقة قوية”.
وأضافت “صفية”: أي إنسان في أزمة لازم أكون موجودة، بشكل إنساني ومش بالضرورة يكون فنان والإنسانية موجودة ومن اللازم أن نتشارك مع الناس وفي النهاية لا يدوم إلا وجه ربنا.
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