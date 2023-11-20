صفية العمري: تأثرت بحالة حورية فرغلي وبتربطني بيها علاقة قوية (فيديو)

أكدت الفنانة صفية العمري أنها تربطها علاقة قوية بالفنانة حورية فرغلي مشيرة إلى أنها تأثرت بحالتها وكانت تحرص علي السؤال عنها بشكل مستمر.

صفية العمري تكشف عن علاقتها بحورية فرغلي

وقالت صفية العمري خلال لقائها مع برنامج “اول وود”: “حورية حبيبتي، أنا بحبها جدا واتاثرت جدا بحالتها، وكنت دائما بسأل عنها وتربطني بها علاقة إنسانية قوية، وصداقة قوية”.

وأضافت “صفية”: أي أنسان في أزمة لازم أكون متواجدة، بشكل إنساني ومش بالضرورة يكون فنان والإنساني موجودة ومن اللازم أن نتشارك مع الناس وفي النهاية لا يدوم إلا وجه ربنا.

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ومن ناحية أخرى، خضعت الفنانة حورية فرغلي لعملية جراحية جديدة في أنفها، بعد إجرائها العديد من العمليات الجراحية التجميلية في الأنف إثر سقوطها من أعلى الحصان قبل بضعة سنوات أدى إلى كسر في أنفها.

في هذا السياق، نشرت حورية فرغلي صورة لها في وضع صحي مرهق ومنهك، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت قائلةً: هكذا أنا.. أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي ألف وجه لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يارب ما يكتب لحد الوجع يارب، آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع.

وأجرت حورية فرغلي العديد من العمليات الجراحية، منها 27 عملية في منطقة الأنف، وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء 4 عمليات منها.

على الجانب الآخر، عبرت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها البالغة وذلك بعد تعاقدها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”.

حورية فرغلي

وقالت حورية فرغلي عبر فيديو نشرته على صفحتها بموقع الصور الشهير"انستجرام": "النهاردة طالعة مخصوص علشان أقولكم خبر".

وأضافت “هو أحلى خبر بقالي كتير ما انبسطش زي النهاردة الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي".

وتابعت "يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي".

حورية فرغلي تدعم الشعب الفلسطيني

وقد حرصت الفنانة حورية فرغلي، على دعم الشعب الفلسطيني، والتي أعربت عن حزنها الكبير لسقوط ضحايا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نشرت "حورية" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: "أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين".

وأضافت: "الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه؟، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

وتابعت: "ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لابد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن".

واختتمت حورية فرغلي باكية: "أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل".