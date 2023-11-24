الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله يعرض مشاهد من عمليتين استهدف فيهما تجمعا لجنود الاحتلال جنوبي لبنان (فيديو)

استهداف جنود إسرائيليين
استهداف جنود إسرائيليين جنوب لبنان، فيتو

عرض حزب الله اللبناني مشاهد من عمليتين استهدف فيهما تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود مع جنوب لبنان. 

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عمليتي استهداف المقاومة الإسلامية تجمع جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 23 نوفمبر 2023".

وأعلن "حزب الله" يوم الخميس، تنفيذ عدد كبير من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

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كما أكد "حزب الله" اللبناني أمس الخميس مقتل أربعة جنود من قوة إسرائيلية دخلوا إلى منزل في مستعمرة المنارة عبر استهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة.

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة.‏

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانًا توضيحيًّا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.

 

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