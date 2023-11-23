كان أشطر وأسرع مني، النائب اللبناني محمد رعد يعلق على استشهاد نجله بقصف إسرائيلي (فيديو)

نعى رئيس الكتلة النيابية لحزب الله اللبناني النائب محمد رعد، نجله عباس أمس الأربعاء الذي استشهد بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال رعد في مقطع فيديو: "قصد فوصل، وإذا كنت أعتب فلأنه سبقني، كان أشطر وأسرع مني"، مضيفا: "الله يتقبل أعماله ويتقبل شهداته ويبيّض وجّو كما بيّض وجوه كل عوائل الشهداء والمجاهدين في المسيرة الجهادية التي تقاتل في سبيل الله من أجل رفع الظلم ومقاومة التوحش الصهيوني".

وتابع: "نحن ثابتون على هذا الخط، ومستمرون في هذا السبيل".

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وعن الشهداء الذين سقطوا إلى جانب نجله، قال رعد: مبارك للشهداء، ومبارك لسيد الشهداء السيد حسن نصرالله".

بالفيديو | النائب الحاج محمد رعد في أول تعليق على ارتقاء نجله عباس شهيدًا #على_طريق_القدس pic.twitter.com/sGCvC9YTnE — قناة المنار (@TVManar1) November 23, 2023

ونعى حزب الله رسميًّا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية أنه بـ"مزيد من الفخر والاعتزاز.. تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.. والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري "كربلا" من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان والشهيد المجاهد بسام علي كنجو "أبو حسين ثائر" من بلدة شقرا في جنوب لبنان.

أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل نجل محمد رعد رئيس كتلة حزب الله بغارة إسرائيلية على قرية بيت ياحون جنوب لبنان.

وكتب النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" ابراهيم الموسوي في مدونته عبر منصة "إكس"، معزيًا النائب رعد وقال: "أعظم الله أجوركم جميعًا وأجر الأخ العزيز رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، وهنيئًا له ولنا على هذا الوسام الإلهي والاصطفاء الرباني بأن اتخذ من أسرته شهيدًا، الشهيد السعيد عباس محمد رعد".

وأضاف: "حبيبنا أبو حسن القائد القدوة في النهج والسلوك قولًا وعملًا".

كما نعى جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ابن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

وقال المصدر متحفظًا عن ذكر اسمه إن "عباس رعد، ابن النائب محمد رعد، استشهد مع عدد من عناصر الحزب" جراء غارة اسرائيلية على منزل في قرية بيت ياحون.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.