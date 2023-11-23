حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية وسقوط طاقمها بين قتيل ومصاب

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال وسقوط عدد كبير من الجنود بين قتيل ومصاب.



عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي



وتستمر المعارك على الحدود اللبنانية بين حزب الله و جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتستهدف المقاومة اللبنانية بشكل مستمر آليات ومواقع العدو بالصواريخ الموجهة والمضادة للدروع وكبدته خسائر فادحة.



وفي وقت سابق من اليوم كشف حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، عن حصيلة خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات خلال الـ 45 يوم الماضية، وذلك قبل سريان الهدنة في قطاع غزة.

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اشتباكات حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه إن خسائر جيش الاحتلال بلغت 354 جنديًا إسرائيليًا بين قتيل وجريح، وذلك منذ بدأ الاشتباكات، حيث استهدف الحزب 21 آلية للاحتلال منها دبابات ميركافا ومدرعات وآليات نقل جند وتنقل.

وذكر حزب الله اللبناني في بيانه الصادر اليوم الخميس أنه تم استهداف ما يصل إلى 40 موقعًا عبر أكثر من 275 قصف بأسلحة مختلفة، بالإضافة إلى استهداف طال 5 مستوطنات.



وأكد بيان حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف قرابة 170 كاميرا مختلفة للرصد البصري مزروعة على الحدود، و47 رادارًا من أحجام ووظائف مختلفة، و77 منظومة اتصالات، و21 نظام تشويش، بالإضافة إلى 35 منظومة استخبارات وأجهزة كهروبصرية متقدمة.

وأشار حزب الله في بيانه إلى أن عدد تموضعات الاحتلال المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 12 تموضعًا، كما تم تأكيد إخلاء 43 مستوطنة من الشمال، وتهجير مستوطنيها الذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف مستوطن، انتشروا في مراكز إيواء جنوبًا.

حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال الإسرائيلي



كما أسقطت المقاومة، في تطور نوعي لقدراتها الدفاعية ضد الأهداف الجوية، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، أبرزها طائرة مسيرة من نوع هيرميز-450.

وعرض حزب الله اللبناني اليوم الخميس مشاهد من استهدافه عددًا من مواقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المواقع الإسرائيلية على الحدود جنوب لبنان".

وفي السياق ذاته نعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

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