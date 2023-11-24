مدرب أبو سليم: نلعب بروح المجموعة أمام الزمالك.. وكريستو لم يحصل على فرصته

الكونفدرالية، أكد شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي أن مواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية صعبة بكل تأكيد، وأمام منافس قوي سبق له التتويج بالبطولات القارية في أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض لديهم خبرات كبيرة، ولديه مقومات مميزة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتواجد منذ أسبوع كامل في القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، وفريقه لديه طموح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أنه موجود على الساحة بقوة منذ 4 سنوات".

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وأضاف: "هناك روح بين لاعبي أبو سليم ولدينا إصرار كبير من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، وقدمنا نتائج جيدة في البطولة، وهناك دعم كبير للفريق الليبي من جانب أعضاء مجلس الإدارة".

وأكمل: "أنا موجود مع أبو سليم الليبي منذ الموسم الماضي، وروح المجموعة وحب الانتصار وراء تحقيق الفريق لنتائج إيجابية سواء في الدوري الليبي أو الكونفدرالية".

وواصل: "لم أكن أتوقع الفوز على الأولمبي الباجي والصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية، لعبنا ضد منافسين أقوياء وقدمنا مستويات جيدة رغم أننا لم نلعب في أرضنا مطلقًا، ونطمح في تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

وتابع: "حرصت على متابعة الزمالك أمام بيراميدز، وشاهدت الإمكانيات الفنية العالية من لاعبي الفريق الأبيض المميزين على رأسهم المثلوثي والجزيري، وأيضًا هناك لاعبين مميزين في أبو سليم، وستكون المباراة فرصة لهم لإثبات جدارتهم في اللقاء".

وأشار إلى أن الفرق الكبرى لا تتوقف على أي لاعب، وطموح المجموعة دائمًا هو العامل الذي يحسم المباريات، والزمالك لن يتأثر بغياب أحمد فتوح أو باقي العناصر الأخرى ويمتلك لاعبين مميزين آخرين.

وأضاف: "أتوقع وجود أعداد قليلة من الجمهور الليبي لدعم فريق أبو سليم، وليس لدينا شعبية كبيرة في ليبيا لأننا فريق حديث العهد".

وأتم: "محمد كريستو لاعب كبير وسريع ولم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلي حتى الآن، يجب أن يشارك 4 مباريات بصفة مستمرة لإثبات قدراته، وهو من أحسن اللاعبين الشباب في تونس، وكان يشارك بصفة دائمة مع النجم الساحلي، وأنصح بضرورة منحه الفرصة بشكل مستمر، لكي يقدم المستوى المميز مثل علي معلول".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على إستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.