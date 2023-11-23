استشهاد 11 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي استهدف سيارتين

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، عن استشهاد 11 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين مدنيتين في الهجوم على القطاع قبل ساعات من بدء الهدنة الإنسانية المعلن عنها.



عدد شهداء قطاع غزة اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة تابعة للأنوروا في منطقة جباليا تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 90 آخرين.



وفي السياق ذاته، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى قرابة 15 ألف شخص من بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة وإصابة 36 ألف آخرين ثلثيهم من النساء والأطفال.

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ويأتي ذلك قبل ساعات من بدء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المقررة غدا الجمعة من الساعة 7 صباحا لمدة 4 أيام.

دخول هدنة غزة حيز التنفيذ

وفي السياق ذاته كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الخميس، تفاصيل الهدنة في غزة والتي ستبدأ وفق ما أعلن في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.



وذكر ماجد النصاري في حديثه خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية "الدوحة": أن الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين سيتم تسليمها في الرابعة من عصر الجمعة، موضحا أن عدد من سيتم الإفراج عنهم من الإسرائيليين في اليوم الأول 13 من النساء والأطفال.

وأوضح ماجد الأنصاري في حديثه خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم خلال الأيام الأربعة للهدنة النظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن وتمديد مدة الهدنة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه لن يجري الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية، متوقعا دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة في الـ7 صباحا.



ومن جانبها، أكدت حركة حماس أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.

موعد بدء الهدنة في غزة

و قالت حركة حماس في بيان،: "تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحًا" مشيرة إلى أنها "تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية" من الجانبين.

وسيتم خلال هذه الفترة "الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا" وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن "3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال".

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري مسئول قوله: "إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب غزة".

وأكد المصدر المصري، أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفلا وامرأة فلسطينية من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مسئول، قوله: إن القاهرة تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.