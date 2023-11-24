الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية والسعودي وأبطال إفريقيا

مباريات اليوم الجمعة
مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي وأبطال افريقيا،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات الهامة في الدوري السعودي ودوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية وجاءت مواعيدها كالتالي..


دوري أبطال افريقيا 


بيراميدز ضد مازيمبي  6:00 مساء 
شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز  9:00 مساء

الدوري الأسباني 


ألافيس ضد غرناطة  10:00 مساء

الدوري السعودي 


التعاون ضد الرياض  5:00 مساء 
الاتفاق ضد الاتحاد  5:00 مساء
الطائي ضد الرائد  8:00 مساء 
النصر ضد الاخدود  8:00 مساء

الدوري الالماني 


كولن ضد بايرن ميونخ  9:30 مساء

الدوري الفرنسي 


باريس سان جيرمان ضد موناكو  10:00 مساء

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الدوري المغربي 


الاتحاد التوركي ضد الفتح الرباطي  9:00 مساء

دوري نجوم قطر 


نادي قطر ضد الشمال  4:30 مساء
المرخية الرياضي ضد الاهلي القطري 6:30 مساء

 

وعلي صعيد آخر أكد عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز أن المجموعة التي يلعب بها الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في ظل وجود صن داونز ومازيمبي ونواديبو، هي مجموعة قوية للغاية ولكن في النهاية بيراميدز لديه هدف واحد وهو العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب.

 

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، اليوم الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 مشددا على أنه يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي غدا مثالية ولابد من الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكرا والتركيز حاليا هو عبور دور المجموعات ثم بعدها يكون هناك تركيز كامل نحو تحقيق اللقب.

 

أضاف أن كل ما ينتمي لمنظومة بيراميدز هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات المؤثرة التي أثرت كثيرا على مسيرة الفريق، والإدارة تدعم الفريق بقوة، ومع توالي المباريات واكتمال الصفوف ستكون الأمور أفضل في كل شيء وبيراميدز يضم أفضل العناصر في كل المراكز وإذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامه الطريق للفوز بكل البطولات التي يعمل من أجلها في كل الأوقات.

أشار إلى أنه سبق ولعب في دوري الأبطال كثيرا ويمتلك خبرات وسبق له الفوز باللقب، والبطولة هي الأقوى على الإطلاق ودور المجموعات يضم أفضل الفرق في القارة، ولكن بيراميدز لديه لاعبين خبرات ويمتلك كثيرا لاعبين دوليين في صفوف منتخب مصر والثقة والخبرة ستساعد على التفوق في المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لأن يعبر دور المجموعات وبعدها سيكون العمل من أجل اللقب القاري.

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مواعيد مباريات اليوم الدوري السعودي دوري أبطال أفريقيا الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الفرنسي بيراميدز ضد مازيمبي

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