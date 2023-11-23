كريستيان إريكسن يتلقى عرضا ضخما للانتقال إلى الدوري السعودي

تلقى النجم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضًا ضخمًا، للانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضح الصحفي التركي أكرم كونور، خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، أن الدنماركي كريستيان إريكسن يحظى باهتمام الدوري السعودي للمحترفين لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن لاعب وسط مانشستر يونايتد تلقى عرضًا تبلغ قيمته 20 مليون يورو في الموسم الواحد، علمًا بأن إريكسن لديه عقد يمتد حتى صيف 2025 مع مانشستر يونايتد.

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وأصبح من المتوقع أن يرحل إريكسن في يناير أو الصيف المقبل على حد أقصى عن صفوف مانشستر يونايتد، حيث إن إدارة الشياطين الحمر ترى أنه لبس لديه ما يقدمه.

كما أن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يرغب في تجديد دماء الفريق الأحمر بصفقات قوية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن كريستيان إريكسن كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022، قادمًا من برينتفورد الإنجليزي.

مودريتش يقترب من الدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وحسب ما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه دياز، أن الهلال السعودي بات النادي الأقرب للحصول على خدمات لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن الهلال دخل على خط الصراع مع قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي للتعاقد مع لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح أن قلة مشاركة لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ستفتح الباب أمام رحيله عن الملكي، للبحث عن المزيد من الدقائق.

ولعب الدولي الكرواتي 13 مباراة في مختلف البطولات رفقة ريال مدريد في الموسم الحالي، بواقع 601 دقيقة فقط.

الانتقالات الشتوية الجارية

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا في الانتقالات الشتوية الجارية، مما يجعل إدارة الملكي توافق على رغبته بالرحيل.

وكان مودريتش رفض سابقًا عدة عروض من أندية دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل الاستمرار مع ريال مدريد.

لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، فتح وكيل مودريتش، بورخا كوس، الباب نحو انتقال صاحب الـ38 عامًا إلى السعودية، إذا تم تقديم "عرض مناسب".

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