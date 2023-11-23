أخبار الرياضة اليوم: الكشف عن جدول مباريات كأس السوبر المصري.. وموقف الزمالك من التعاقد مع مينزيس

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أعلن مجلس أبوظبي عن جدول مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها يومي 25 و28 ديسمبر 2023 في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بمشاركة اربع أندية الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا.

وسيواجه فيوتشر نظيره بيراميدز في المباراة الأولي يوم 25 ديسمبر في الخامسة مساء، وستقام المباراة الثانية في نفس اليوم في التاسعة مساء بين الأهلي وسيراميكا، على أن تقام المباراة النهائية يوم 28 ديسمبر في التاسعة مساء.

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أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة لاعبي الفريق سينتظمان في التدريبات الجماعية عقب مباراة أبو سليم الليبي المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

دوري أبطال إفريقيا، تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مران الفريق اليوم لدعمهم ومساندتهم قبل بداية المشوار الإفريقي والذي سيبدأ بمواجهة ميدياما الغاني في التاسعة مساء السبت المقبل علي ستاد السلام.

وجمع خالد بيبو مدير الكرة جلسة خاصة مع الخطيب للمناقشة في بعض التفاصيل الخاصة بالفريق الأحمر أثناء مران الفريق اليوم.

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء قررت صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة قررت دفع جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق مشوار الفريق بمجموعات الكونفدرالية بمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

توجه النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، إلى الدمام رفقة بعثة العميد، استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

يأتي ذلك بعد أن تعافى أحمد حجازي، من إصابة الصليبي التي أجرى على إثرها عملية جراحية وغاب عن الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.

دوري أبطال إفريقيا، استقرت شركة الكرة بالنادي الأهلي بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق علي الترحيب برحيل صلاح محسن حال تلقي النادي عرض جيد فلن يمانع في رحيله في الانتقالات الشتوية المقبلة يناير المقبل.

بينما قرر الجهاز الفني منح الفرنسي موديست فرصة أخيرة حتي مونديال الأندية لإعطاء الحكم بشكل نهائي إما بقائه أو رحيله عن الفريق والبحث عن بديل خلال الفترة المقبلة.

أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، موعد اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين المتوج بلقب مونديال 2022 في قطر.

وأكد دي ماريا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام: "لن أشارك مع الأرجنتين فيما تبقى من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026".

قال لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، إن مواجهة بيراميدز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة للغاية.

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، غدا الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "مسابقة دوري الأبطال، الأهم داخل القارة والجميع يهتم بها بشكل كبير، والبطولة تضم مجموعة مميزة من الأندية ويجب احترام الجميع".

احتفل لاعبو نادي النصر السعودي بزميلهم الدولي السنغالي، ساديو ماني، بعد وصوله للعب 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده السنغال.

وخاض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي، 100 مباراة دولية مع منتخب أسود التيرانجا، بعد مشاركته أمام جنوب السودان، مساء السبت الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر التطورات التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لـ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكان البرتغالي باولو مينزيس المدير الفني لنادي النجمة اللبناني، قد خرج يوم أمس في تصريحات تلفزيونية وأعلن أن مسئولي الزمالك في مفاوضات معه منذ فترة لتدريب القلعة البيضاء.

تسعى النيابة العامة الإسبانية، إلى الحكم بالسجن 9 سنوات على أسطورة نادي برشلونة، النجم البرازيلي الدولي السابق داني ألفيش، بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي.

ويدور الأمر حول المدافع البرازيلي داني ألفيش، البالغ من العمر 40 عاما، والمتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، في ديسمبر الماضي، حسبما أعلن مكتب المدعي العام، اليوم الخميس.

تأجلت عودة بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض بعد المشاركة في بطولة شمال إفريقيا، إلى غد الجمعة بدلا من اليوم الخميس، من تونس، بسبب ظروف الطيران.

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005، نتائج مرضية في مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.