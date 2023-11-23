دي ماريا يعلن اعتزال اللعب دوليا مع الأرجنتين بعد نهاية كوبا أمريكا 2024

أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، اليوم الخميس، موعد اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين المتوج بلقب مونديال 2022 في قطر.

وأكد دي ماريا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام: "لن أشارك مع الأرجنتين فيما تبقى من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأوضح: "لقد وصلت إلى المباراة الأخيرة بالنسبة لي في التصفيات، لا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تصفيق الجماهير بهذه المرة الأخيرة يملأ روحي".

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وأضاف: "أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي بالفريق.. بدون أصدقائي لن يكون لهذه القصة نفس المعنى".

وتابع: "بطولة كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص المنتخب، ومع كل الألم في روحي والشعور بغصة في حلقي، أقول وداعا لأجمل شيء في مسيرتي، ارتداء قميصه وأشعر به بكل الفخر".

وأتم "شكرا للجماهير، شكرا للعائلة والأصدقاء والزملاء، نحن نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد، دعونا نذهب إلى الأرجنتين".

وستقام بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الصيف المقبل وبمشاركة 16 منتخبا.

مشوار دي ماريا مع الأرجنتين

وخاض دي ماريا، بقميص منتخب الأرجنتين “الألباسيلستي” 136 مباراة حتى الآن، سجل 29 هدفا وصنع مثلهم، وتوج بلقبي مونديال 2022 وكوبا أمريكا 2020.

بيان اتحاد أمريكا الجنوبية بخصوص أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بشكل رسمي، موقفه من الاشتباكات التي شهدتها مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقبل.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل ونظيره الأرجنتين في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بفوز راقصي التانجو بهدف دون رد.

وحسب ما ذكره اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان رسمي معلقًا على الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة: “بعد الأحداث التي جرت خلال تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 وتقديم المعلومات للجمهور، لا بد من التوضيح التالي”.

وواصل في بيانه: “يدين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم جميع أشكال العنف وسيتعاون دائمًا مع الإجراءات التي تهدف إلى القضاء على العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتمييز”.

واستكمل اتحاد أمريكا الجنوبية بيانه: “وبهذا المعنى، يعمل اتحاد أمريكا الجنوبية بشكل منهجي للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر في كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم وتتيح نفسها لمواصلة التعاون في أي مبادرة تسعى إلى القضاء على التعصب والعنف في الرياضة”.