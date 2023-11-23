الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

لاعبو النصر السعودي يحتفلون بوصول ساديو ماني لـ 100 مباراة مع السنغال (فيديو)

ساديو ماني، فيتو
ساديو ماني، فيتو

احتفل لاعبو نادي النصر السعودي بزميلهم الدولي السنغالي، ساديو ماني، بعد وصوله للعب 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده السنغال.

 

وخاض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي، 100 مباراة دولية مع منتخب أسود التيرانجا، بعد مشاركته أمام جنوب السودان، مساء السبت الماضي، في تصفيات كأس العالم 2026.

 

وقبل تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأخدود أحضر لاعبو نادي النصر "تورتة" كبيرة عليها صورة ساديو ماني بقميص منتخب السنغال، مع رقم 100 في إشارة إلى عدد مبارياته مع بلاده.

 

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واحتفل اللاعبون عن طريق الغناء للنجم السنغالي، مع التقاط صور تذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن ماني انتقل لصفوف فريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

 

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الأخدود، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

نجم الهلال يقترب من المشاركة أمام النصر 

اقترب سالم الدوسري، جناح وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من المشاركة في مباراة النصر في ديربي الرياض.

 

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن إصابة الدوسري بتمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، بالإضافة إلى تمزق من الدرجة الأولى في ركبته، أبعدته عن معسكر منتخب السعودية الأخير.

 

وبدأ الدوسري التعافي من الإصابتين بشكل كبير، لترتفع حوظه للمشاركة في مباراة ديربي الرياض، كما بدأ مرحلة التأهيل الثانية من خلال الضغط على الركبة والمفصل في تدريبات محددة وضعها الجهاز الطبي للهلال.

 

ومن المُقرر أن يخضع الدوسري إلى اختبار طبي، يوم الأربعاء المقبل، وذلك للتأكد من جاهزيته من عدمها، قبل خوضه مباراة النصر.

 

ويستضيف فريق الهلال نظيره النصر، في المباراة التي ستقام يوم 1 ديسمبر، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي.

 

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