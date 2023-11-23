أحمد حجازي برفقة بعثة اتحاد جدة لمباراتي الاتفاق وأجمك (فيديو)

توجه النجم الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، إلى الدمام رفقة بعثة العميد، استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد الإعلامي السعودي علاء سعيد، أن أحمد حجازي غادر الآن رفقة بعثة الاتحاد إلى الدمام، ومن ثم سينتقل إلى أوزباكستان، من أجل المشاركة ضد أجمك في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

🔴 لحظة مغادرة مدافع #الاتحاد ( احمد حجازي ) الآن مع الفريق.. وبإذن الله تكون عودته لـ المشاركة مع الفريق أمام اجمك الاوزبكي بالآسيوية#الاتحاد_الاتفاق pic.twitter.com/P9YY6KbHGy — علاء سعيد (@alaa_saeed88) November 23, 2023

يأتي ذلك بعد أن تعافى أحمد حجازي، من إصابة الصليبي التي أجرى على إثرها عملية جراحية وغاب عن الفريق منذ نهاية الموسم الماضي.

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ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الاتفاق في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

فيما يلتقي اتحاد جدة السعودي بنظيره أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يوم الإثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة.

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.