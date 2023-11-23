الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع المركز الإقليمي للفطريات ويناقش رؤيته المستقبلية

اجتماع المركز الإقليمي
اجتماع المركز الإقليمي للفطريات

ترأس الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماع المركز الإقليمي للفطريات.

 المركز الإقليمي للفطريات

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد منصور، مدير المركز الإقليمي للفطريات جهود وأنشطة المركز منذ تولي إدارته في شهر مارس الماضي 2023م، مشيرًا إلى أن المركز فتح قنوات رسمية للتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعديد من الهيئات الأكاديمية والبحثية داخل مصر وخارجها.

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كما قام المركز بتنظيم عديد من ورش العمل والدورات التدريبية التى شارك بها الطلاب والمتخصصون من الجامعات المختلفة على مدار أسابيع متتالية تحت عنوان: (التطبيقات الحديثة والمتقدمة لعلوم الميكروبيولوجي والبيوتكنولوجي)، وأيضًا تنظيم عديد من الفعاليات التى نظمت للتعريف بالميكروسكوب الإلكتروني والتطبيقات الحديثة له.

وأوضح منصور أن الهدف من عقد الدورات التدريبية هو النهوض والارتقاء بالبحث العلمي باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية، وفقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر  2030م، لافتًا إلى أن الدورات التدريبية شارك بها 250 باحثًا من أكثر من 10جامعات مصرية حكومية وخاصة.

كما استعرض جهود المركز بشأن إعادة إصدار المجلة العلمية له، والمتخصصة في مجال الفطريات والتكنولوجيا الحيوية بعد توقفها والمقترح  إعادة صدورها تحت اسم: (المجلة الإفريقية للفطريات والتقنية الحيوية) والعمل على إدراجها على قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري بعد اتخاذ الخطوات الرسمية بهذا الشأن، إضافة إلى النظر في اعتماد جودة بعض المعامل في المركز، والتقدم للحصول على شهادة الأيزو 9001، وتبني المركز التدريب على الأنشطة المختلفة التي تتعلق بسوق العمل في المجالات المختلفة، وتفعيل التعاقد مع اللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ لتقديم خدمة معملية متميزة وفريدة في مجال التحاليل الطبية.

جهود المركز الإقليمي للفطريات

من جانبه أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجهود المركز الإقليمي للفطريات التي تعكس حرص المركز على النهوض والارتقاء برسالته العلمية والبحثية والمجتمعية، بجانب جهوده الحثيثة لتقديم الجانب التطبيقي للدراسات الأكاديمية مما يسهم بشكل كبير في ثقل خبرات ورفع كفاءة الطلاب والباحثين من الناحية العملية والتطبيقية في المجالات البحثية المختلفة.

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