الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بقطاع الدراسة بالتعاون بتخفيضات كبيرة

معرض الكتاب بجامعة
معرض الكتاب بجامعة الأزهر، فيتو

في إطار النشاط الثقافي الكبير الذي تحرص عليه مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومحمد الفقي، وكيل وزارة الثقافة، وأسامة أمين، مدير عام المكتبات بجامعة الأزهر؛ معرضَ الكتاب الثالث بقطاع الدَّراسة الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمستمر حتى يوم 2 من ديسمبر القادم، بحضور الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور جميل تعيلب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ذكري عبد الرازق، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.

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معارض الكتاب بجامعة الأزهر الشريف 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على إقامة معارض الكتاب بشكل دائم ومستمر في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ خدمة للباحثين والطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه في هذا الإطار تم افتتاح معرض للكتاب في مقر المكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر خدمة لطلاب كليات الجامعة لمدة أسبوعين مع بداية العام الدراسي.

 

 أعقب ذلك افتتاح معرض للكتاب بفرع البنات خدمة للطالبات بكليات الفرع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب انتهى يوم  15 من نوفمبر الجاري، بجانب ذلك تم افتتاح معرض للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عزت، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

تعاون جامعة الأزهر والهيئة العامة للكتاب 

جدير بالذكر أن هذا المعرض الذي تم افتتاحه بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب يتضمن إصدارات قيمة في مجالات: الأدب، والتاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، والعلوم البحتة، والفنون، واللغات، والقانون، إضافة إلى تضمن المعرض إصدارات قيمة للأطفال.

وفي ختام افتتاح معرض الكتاب حرص الطلاب (مصريين - وافدين) على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

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احمد الطيب شيخ الازهر الهيئة العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر كلية اللغة العربية بالقاهرة

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