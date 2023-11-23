نائبة محافظ البحيرة تتفقد وحدة المرور والمدرسة الفكرية بالدلنجات (صور)

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية بمركز ومدينة الدلنجات بحضور وائل زغلول - رئيس مركز ومدينة الدلنجات، تفقدت خلالها وحدة مرور الدلنجات المقامة على مساحة 5200 م٢ والتي تضم 3 مباني بمساحة 1600 م٢ (مبنى الشهر العقاري والمكون من دور أرضى و 2 دور علوي - مبنى إداري مكون من دور أرضى و4 أدوار علوية - مبنى المجندين مكون من دور أرضى و2 دور علوي) بتكلفة إجمالية 45 مليونا و668 ألف جنيه.

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نائب محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بمدينة الدلنجات، فيتو

ويأتي ذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية وحدات المرور فى التيسير علي المترددين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء إستخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها.

كما تفقدت مدرسة الفكرية بأرض الإرشاد المقامة على مساحة 4000 م٢ بتكلفة إجماليه 12 مليون جنيه وتتكون من مبنى و3 أدوار علوية وتضم حجره إدارة وورش اشغال يدوية وحجرة مجالات وحجرة طبيب وأخصائي اجتماعي ومعمل كمبيوتر وحجرة تربية نفسية.

نائب محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بمدينة الدلنجات، فيتو

نائب محافظ البحيرة خلال جولة تفقدية بمدينة الدلنجات، فيتو

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للتحصيل الدراسى، كما شددت على الاهتمام بنظافة المدرسة مؤكدة أن الدولة تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتحديدًا مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين من خلال تدعيم تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة.