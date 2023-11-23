فوائد الباذنجان، يدعم صحة القلب والعظام ويحمي من السرطان

فوائد الباذنجان، للصحة قد لا يدركه الكثيرون، حيث يعد الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمغذية، التي لها العديد من الفوائد الصحية، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، فهو يعد مصدرا جيدا للألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، والمعادن الأساسية.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الباذنجان للصحة مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.فيما يلي بعض من فوائد الباذنجان الصحية:

تحسين صحة القلب

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يحتوي الباذنجان على مركبات نباتية تسمى الأنثوسيانين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية القلب من التلف الناجم عن الجذور الحرة. كما أن الباذنجان يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الباذنجان على مركبات نباتية أخرى لها خصائص مضادة للسرطان. يمكن أن تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها. على وجه التحديد، تشير الدراسات إلى أن الباذنجان قد يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة.

دعم فقدان الوزن

يحتوي الباذنجان على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام، مما قد يساعد في فقدان الوزن.

تعزيز صحة الجلد

يحتوي الباذنجان على فيتامين ج، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين. الكولاجين هو بروتين يعطي الجلد قوته ومرونته. كما أن الباذنجان يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

تقوية العظام

الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمغذية التي لها العديد من الفوائد الصحية. إنه مصدر جيد للألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، والمعادن الأساسية.

طريقة عمل سلطة فتوش الباذنجان الصحية

فتوش الباذنجان

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل طبق سلطة فتوش الباذنجان الصحية المميزة، والتي تعتمد على الباذنجان كمكون رئيسي، وهي سلطة صحية، وقيمتها الغذائية عالية.

المكونات:

5 حبات باذنجان عروسي طويل

حبتين طماطم مفرومة

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقتين كبيرتين دبس الرمان

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

4 ملاعق كبيرة جبن ابيض فيتا

4 ملاعق كبيرة حب الرمان

اوراق نعناع طازج

كوب خبز شامي مقلي

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

يقطع الباذنجان بطول الحبة الى شرائح دون فصلها عن عنقود حبة الباذنجان.

تضغط على سطح صلب بكف اليد لكي تأخذ شكل المروحة.

ترش بقليل من الملح ثم تشوى فوق شواية او في الفرن مع قليل من زيت الزيتون.

يمزج البصل مع الطماطم، البقدونس المفروم ثم يتبل الكل بزيت الزيتون، دبس الرمان، الملح والفلفل.

تقدم شرائح الباذنجان على صحن التقديم، ثم توزع خلطة الطماطم بدبس الرمان فوقها.

تنثر حبات الرمان، جبن الفيتا والخبز المقلي وأوراق النعناع ثم تقدم السلطة بالهنا والشفا.