الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الباذنجان، يدعم صحة القلب والعظام ويحمي من السرطان

الباذنجان للصحة،
الباذنجان للصحة، فيتو

فوائد الباذنجان، للصحة قد لا يدركه الكثيرون، حيث يعد الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمغذية، التي لها العديد من الفوائد الصحية، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، فهو يعد مصدرا جيدا للألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، والمعادن الأساسية.

 

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الباذنجان للصحة مذهلة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.فيما يلي بعض من فوائد الباذنجان الصحية:

تحسين صحة القلب

Advertisements

يحتوي الباذنجان على مركبات نباتية تسمى الأنثوسيانين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية القلب من التلف الناجم عن الجذور الحرة. كما أن الباذنجان يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

 

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الباذنجان على مركبات نباتية أخرى لها خصائص مضادة للسرطان. يمكن أن تساعد هذه المركبات في منع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها. على وجه التحديد، تشير الدراسات إلى أن الباذنجان قد يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان الرئة. 

 

دعم فقدان الوزن

يحتوي الباذنجان على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول. يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالألياف إلى تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام، مما قد يساعد في فقدان الوزن.

 

تعزيز صحة الجلد

يحتوي الباذنجان على فيتامين ج، والذي يساعد على إنتاج الكولاجين. الكولاجين هو بروتين يعطي الجلد قوته ومرونته. كما أن الباذنجان يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. 

 

تقوية العظام

الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمغذية التي لها العديد من الفوائد الصحية. إنه مصدر جيد للألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة، والمعادن الأساسية.

 

طريقة عمل سلطة فتوش الباذنجان الصحية

فتوش الباذنجان

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل طبق سلطة فتوش الباذنجان الصحية المميزة، والتي تعتمد على الباذنجان كمكون رئيسي، وهي سلطة صحية، وقيمتها الغذائية عالية.

 

المكونات:

5 حبات باذنجان عروسي طويل 

حبتين طماطم مفرومة 

بصلة متوسطة مفرومة 

ملعقتين كبيرتين دبس الرمان 

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم 

4 ملاعق كبيرة جبن ابيض فيتا 

4 ملاعق كبيرة حب الرمان 

اوراق نعناع طازج 

كوب خبز شامي مقلي 

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون 

ملعقة صغيرة ملح 

ملعقة صغيرة فلفل اسود 

 

طريقة التحضير: 

 

يقطع الباذنجان بطول الحبة الى شرائح دون فصلها عن عنقود حبة الباذنجان.

تضغط على سطح صلب بكف اليد لكي تأخذ شكل المروحة.

ترش بقليل من الملح ثم تشوى فوق شواية او في الفرن مع قليل من زيت الزيتون.

يمزج البصل مع الطماطم، البقدونس المفروم ثم يتبل الكل بزيت الزيتون، دبس الرمان، الملح والفلفل.

تقدم شرائح الباذنجان على صحن التقديم، ثم توزع خلطة الطماطم بدبس الرمان فوقها.

تنثر حبات الرمان، جبن الفيتا والخبز المقلي وأوراق النعناع ثم تقدم السلطة بالهنا والشفا.

فوائد الأشوجندا، تقوي المناعة وتحارب السرطان

لصحة القلب والجهازين الهضمي والمناعي.. فوائد مذهلة للكاكا احرص على تناولها (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

فوائد الباذنجان فوائد الباذنجان للجسم فوائد الباذنجان للصحة فوائد الباذنجان للشعر فوائد الباذنجان للقلب فوائد الباذنجان للعظام

مواد متعلقة

فوائد فاكهة الكاكا، مقاومة للسرطان وتقوى المناعة فى الخريف

فوائد الأشوجندا، تقوي المناعة وتحارب السرطان

الأكثر قراءة

بعد قرار حبسه سنة، محمد رمضان: بدرس مسلسلي اللي جاي وعملت لابني راتب (فيديو)

يعقوب الشاروني.. مسيرة 6 عقود في حب الطفل العربي (فيديوجراف)

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

مجلس أبوظبي يعلن رسميا جدول مباريات كأس السوبر المصري

كرة السلة، شباب الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد في نصف نهائي المرتبط

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

قرار من عائلات غزة ينسف مخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

بعد تصريحاتها الصادمة عن مرضها، نجوى إبراهيم: أنا غلطت وقعدت يومين أبكي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم الخميس 23-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 23-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يعقوب الشاروني.. مسيرة 6 عقود في حب الطفل العربي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية