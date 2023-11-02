الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

كيف تحصل على الريال السعودي قبل السفر للعمرة من بنك فيصل

بنك فيصل، فيتو
بنك فيصل، فيتو

قال بنك فيصل إنه يمكن توفير الريال السعودي للعملاء المقدمين على أداء العمرة وذلك من خلال عدة خطوات.

وأوضح بنك فيصل أن ذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك قبل السفر بـ ٤٨ ساعة عمل مع مراعاة الآتي:
- أن يكون لدى العميل تذكرة سفر مؤكدة وتأشيرة. 
- أن يكون حساب العميل نشط على الأقل منذ 3 أشهر. 
- يتم الحصول على المبلغ من الريال السعودي  وفقًا للموارد المتاحة لدى البنك.

 

إنستاباي في بنك فيصل 

ومن جانب آخر أعلن بنك فيصل الإسلامي تفاصيل اشتراك العملاء في خدمة إنستا باي وقيمة التحويلات وحدود التعامل المسموح بها من خلال بنك فيصل عبر تلك الخدمة المقدمة لعملائه.

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إنستاباي في بنك فيصل 

وقال بنك فيصل إنه يمكن للعملاء تحويل الأموال مع تطبيق إنستاباي بحدود تعامل تصل إلى:

-الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة: 70,000 جنيه مصري.

-الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: 120,000 جنيه مصري.

-الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات: 400,000 جنيه مصري.

 

قام بنك فيصل الإسلامي المصري بإنشاء وحدة مستقلة لحماية حقوق العملاء بهدف وضع أسس وقواعد واضحة تحكم العلاقة بين البنك وعملائه.

كما تهدف الوحدة داخل بنك فيصل إلى تفعيل آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى بما يحقق العدالة والشفافية ويضمن حماية بيانات العملاء ونشر الوعي والثقافة المصرفية والمالية.

وأوضح بنك فيصل أنه يمكن للعملاء التواصل مع مسؤولين البنك والوحدة  وتقديم الشكاوى من خلال عدة طرق كالتالي:

1-البريد الإلكتروني Cr.protection@faisalbank.com.eg.

2-الاتصال على الرقم 37621650 - فاكس 33350874

3- زيارة أقرب فرع لكم أو زيارة إدارة حماية حقوق العملاء على العنوان 149 ش التحرير ميدان الجلاء –الدقي –الجيزة.

كشف بنك فيصل عن تقديمه خدمة التمويل في قروض إنشاء المحطات الشمسية وذلك تحت شعار بيئة نظيفة وتوفير بلا حدود.

 

قرض إنشاء محطات الطاقة الشمسية

وقال بنك فيصل الإسلامي إن مرابحة محطات الطاقة الشمسية ستكون بأقل سعر عائد وتمويل يصل إلى 90% من تكلفة المحطة.

 

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