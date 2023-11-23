الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أخبار غزة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، شوفت كتير من المغالطات إننا مش عايزين نفتحه لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وأنا بقول لأ خالص غلط مش دي الحقيقة".

 

شاحنات غزة

وأضاف خلال كلمته منذ قليل عقب وصوله لإستاد القاهرة لحضور فعالية “تحيا مصر فلسطين”: "قبل 7 أكتوبر كنا بندخل أكتر من 500 شاحنة يوميا من احتياجات قطاع غزة، ولما يبقى فيه أزمة تفتكروا إننا من صفاتنا نقفل معبر رفح مش دي صفاتنا أبدا".

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الإساءة لدور مصر تجاه غزة

ولفت: "فيه إعلام غير مصري حاول الإساءة إلينا في ملف معبر رفح والادعاء بأننا أغلقنا المعبر في وجه المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة وهذا غير صحيح، وكل الضغط والحصار اللي كان موجود في غزة كنا حريصين إننا نتعامل معاه وفقا للقانون الدولي بدون إشعال الأمر وفيه إجراءات لإدخال المساعدات وحمايتها وهذا لازم يتم بالاتفاق مع الجانب الآخر لضمان تأمينها وعدم تعرضها لأي مشاكل".


موقف معبر رفح

وقال: "معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا في وجه المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي هتدخل لغزة
عايزين ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف الحالية لإن إحنا قدام أكثر من 2.3 مليون مواطن تحت الحصار وبدون مياه وكهرباء".

انطلاق فعالية تحيا مصر فلسطين في استاد القاهرة بحضور السيسي (فيديو)

السيسي يصل استاد القاهرة الدولي لحضور مؤتمر تحيا مصر فلسطين

تخفيف الحصار عن غزة

وأكمل في رسالته للشعب المصري في دعمه لقطاع غزة: "اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني في دعمنا ومساعدتنا لأهلنا في غزة للتخفيف من الحصار وزيادة دعم الشعب المصري للفلسطينيين في غزة". 

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