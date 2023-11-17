الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 7 ريختر يضرب جزر الفلبين

زلزال،فيتو
زلزال،فيتو

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، في بيان له اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 7 درجات ضرب جزر الفلبين.

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات الأرضية، بلغت 6.9 درجة، لكنه رفعها بعد ذلك إلى 7.0 درجة.
وتم تسجيل الزلزال يوم الجمعة عند الساعة 8:14 بالتوقيت العالمي على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة جنرال سانتوس.

ووفقا للبيان، كانت بؤرة الزلزال على عمق 57 كيلومترا تحت الأرض.

وكانت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، أعلنت في بيان صادر عنها امس الخميس، عن رصد زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

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وأكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيانها، أن الزلزال ضرب محافظة دهوك في تمام الساعة 02:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية – التركية.

وأضافت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيانها أن  الهزة الأرضية تبعد(20) كم شمال شرق العمادية بمحافظة دهوك.

وأكدت السلطات العراقية  في بيان صادر عنها، تعليقا على الزلزال الذي ضرب دهوك، أنها لم تردها بيانات عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ووجهت السلطات العراقية  دعوة إلى مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة منها.

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