قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" بالسينمات المصرية من يوم 29 نوفمبر 2023 إلى 24 يناير 2024.

وسيكون عرضه العالمي الاول ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى المقرر إنعقاده فى ديسمبر المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "آل شنب" وضم البوستر 7 نجوم أبرزهم الفنانة ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة، وظهرا الأخيرتان بالحجاب رفقة الفنانة هيدي كرم.

فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

الفنانة ليلى علوي

فى سياق آخر.. دعت النجمة ليلى علوي مؤخرًا إلى تقديم فيلم عربي عن فلسطين، مؤكدة أنها ستكون أول المنضمين وبدون أجر، من أجل إحياء القضية الفلسطينية في عقول وقلوب الوطن العربي.

جاء ذلك خلال حضورها في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي يُقام في أكاديمية الشارقة للفنون..وقالت ليلى على هامش حضورها بالمهرجان: أواصل حاليًا تصوير فيلم المقسوم، الذي تشارك به شيرين رضا وسماء إبراهيم، ومن إخراج كوثر يونس وتأليف هيثم دبور، والعمل فكرته رائعة وهقدم أغنية فيه وهناك أيضًا فيلم جوازة توكسيك نعمل على طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت ليلى عن عملها مع السيناريست مدحت العدل، قائلة: قدمت معه مسلسل حديث الصباح والمساء الذي يعد واحدًا من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية والعربية وأسعي لتقديم أعمال برفقته مجددًا.

وتابعت ليلى علوي: اشتغلت مع معظم المخرجين المهمين منهم يوسف شاهين وعاطف الطيب.. تعلمت من كل المخرجين العظماء الذين تعاونت معهم ومفيش حد اشتغلت معاه إلا وكان في علاقة مثمرة وناجحة بينا سواء كان مخرج أو ممثل أو مؤلف".

وعبرت ليلى علوي عن سعادتها بالأعمال التي قدمتها في مسيرتها، مشيرة إلى حرصها على الحفاظ على مشاعر الاحترام المتبادل مع الجمهور.

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