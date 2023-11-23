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محافظات

انتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة لفرق مكاتب الصحة في الدقهلية

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية انتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة  لفرق مكاتب الصحة.  

وياتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة  بتفعيل نظام ميكنه تصاريح الدفن وتوثيق  شهادات الميلاد والوفاه وربط مكاتب الصحه بالمستشفيات التابعه. 

واختتمت مديرية الصحة ورشة تدريبية  لفرق مكاتب الصحه من الاطباء والمراقبين وفني الاحصاء علي النظام المميكن من وزاره الصحة ومركز المعلومات وذلك تحت  إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الأمراض المعدية.

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وقام بالتدريب فريق مسئولي مكاتب الصحه بوزاره الصحه الدكتوره ريهام عبد المعين ومحمد أمين وخالد العقده  وبحضور الدكتوره حنان حسن مسئول الميكنة بالمديرية علاوة على فريق الميكنه وفريق مكاتب الصحه.

واستمرت الورشة  على مدار ثلاثه أيام خلال الفترة من 21 الي 23 نوفمبر وتضمنت تدريبًا  عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات  وتفعيله ومجموعه من الاختبارات ومرورات علي مكاتب الصحه بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشه عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية. 

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الامراض المعدية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين خالد عبد الغفار وزير الصحة

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