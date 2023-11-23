اختتام الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية في صحة البحيرة (صور)

اختتمت اليوم مديرية الصحة بمحافظة البحيرة فعاليات الدورة التدريبية لـ 773 متدربا من العاملين بالمبادرات الرئاسية بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم التدريب على أعمال مبادرة الاعتلال الكلوى، الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات، كما تم التدريب على أساسيات العمل وجودة تقديم الخدمة للجمهور، وتسجيل البيانات.

اختتام الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة، فيتو

اختتام الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة، فيتو

اختتام الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة، فيتو



ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتدريب كافة الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصرى، وفى ضوء متابعة أعمال مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، وبناءً على تعليمات هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

Advertisements

اختتام الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة، فيتو

اختتام الدورة التدريبية للعاملين بالمبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة، فيتو

وتقام الدورة تحت إشراف الدكتورة إيمان عمارة المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية، وكان ذلك بحضور عدد من المشرفين على عمل المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية والعاملين بالمبادرات بالوحدات الصحية.

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة يوم الأحد الماضى واستكملت يومي الإثنين والأربعاء والخميس بقاعة التدريب بالمديرية وقاعة نقابة الصيادلة وقاعة الإدارة الصحية بدمنهور.

وفي إطار منفصل، نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية بعزبة الصعايدة التابعة لقرية طيبة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي استفاد منها مواطني القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات ( 100 أطفال- 80 باطنة - 20 نساء - 30 تحاليل) كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 40 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي 100 يوم صحة وحقك تنظمي.

كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل توعية للمواطنين عن الحمى الثلاثية وأهمية التحصينات والتطعيمات، بالإضافة إلى شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.