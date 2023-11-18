أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 257 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 257، الصادر في 18 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أهم القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الإسكان والمرافق رقـم ٤١٥ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٢١) بمساحة ٢٠ فدان بما يعادل ٨٤٠٠٠ متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (١) بالحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر المخصصة لورثة كمال محمود العدل محمود وهم (سعاد محمد إبراهيم أيوب، أحمد كمال محمود العدل، محمود كمال محمود العدل، نوران كمال محمود العدل) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل).

-قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٩٢١ لسنة ٢٠٢٣، بحذف العقار الكائن بحى جنوب الجيزة من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الجيزة تنفيذًا لحكم محكمة القـضاء الإدارى الصادر بجلسة ٢٣/١١/٢٠٢٢ فى الدعوى رقم ٣٧١٨٩ لسنة ٧٢ق بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة رقم ٧٦٨ لسنة ٢٠٢٣ المرسـل لـلإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.

-وقرار محافظ القاهرة رقم ٨٥١٥ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تعديل المادة الأولى من قرار المحافظ رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٠٠، تعديل منطوق قرار المحافظ رقم ٥٧٥ لسنة ١٩٩٩.

-قرار محافظ القاهرة رقم ٥٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد مشروع المخطط التفصيلي لحى روض الفرج فى المنطقة من شارع شبرا شرقًا حتى شارع أبو الفرج غربا والمعد بمعرفة مكتب هندسی تخطيط عمرانی للدكتور عبد الوهاب إبراهيم حلمى.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٦١٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل المادتين رقمى (٧،٢٢) من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلى – مصر.