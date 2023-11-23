بالأسماء، الداخلية تسمح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على منح الإذن لـ 21 مواطنا، بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2231 لسنة 2023

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2231 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم إسلام محمد عبد اللطيف المهدى - وآخرهم محمود محمد السعيد شحاتة) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

1/ إسلام محمد عبد اللطيف المهدى القاهرة 8/9/1991 الهولندية 2/ جورج لويز إبراهيم خليل القاهرة 1/8/1985 « 3/ محمود القبارى محمد على محجوب الإسكندرية 21/9/1981 « 4/ إيناس مصرى عبد الحميد على خليل البحيرة 1/1/1991 « 5/ جمالات إبراهيم عبد الحميد أبو صوان المنوفية 6/2/1966 الإيطالية 6 / أحمد أمانويل مجدى السيد محمد سعدان إيطاليا 6/7/1993.

« 7 / محمد أحمد مصطفى محمد عطية إيطاليا 26/8/2005 « 8 / أسامة عبد الحليم جابر نجم البحيرة 12/4/1989 الكندية 9 / أشرف محمود أحمد عيسى نصار الإسماعيلية 22/8/1980 التركية 10 / أندرو عاطف جبران منسى موسى الإسكندرية 27/10/2003 اليونانية 11 / رانى عماد مصباح على بن كاطو الإسكندرية 11/12/2004 الليبية 12 / محمد حسن عباس محمد على سالم إيطاليا 10/6/2005 المغربية 13 / حسن نعيم عبد الحميد حسن الشاعر فلسطين 18/10/2002 الفلسطينية 14 / لويس فؤاد لويس زقيم داود السودان 25/5/1996 السودانية.

15 / مهدى على مهدى عبد المنعم أحمد السودان 20/9/1996 « 16 / أسطفانوس نادر صديق سدراك جورجيوس السودان 18/1/1999 « 17 / أحمد محمد أحمد عبد الله إبراهيم الفقى السودان 2/9/2001 « 18 / إيليا أحمس صبحى بنيامين حنين السودان 26/1/2003 « 19 / أوليفر نشأت عزمى أمين إبراهيم حنا السودان 25/11/2004 « 20 / موندا هندى ميخائيل سنتاؤوس جرجس السودان 10/1/1989 « 21 / محمود محمد السعيد شحاتة القاهرة 9/9/2001 سانت كيتس أند نيفس.